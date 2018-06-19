В МФЦ теперь можно добраться на соцтакси
Центры «Мои Документы» вошли в перечень маршрута социального такси. В рамках услуги льготные категории граждан могут добраться до МФЦ по особым тарифам. Об этом нам сообщили в пресс-службе областного МФЦ. 75-процентная скидка на проезд предоставляется лицам старше 80 лет; инвалидам по зрению и инвалидам с 3-й степенью ограничения способности к трудовой деятельности; жителям блокадного Ленинграда, инвалидам с ограничениями к передвижению. Детям-инвалидам в возрасте до 7 лет, детям-инвалидам по зрению; инвалидам 1 группы; участникам и инвалидам ВОВ услуга доступна бесплатно.
Заказать социальное такси можно в круглосуточном режиме не позднее чем за два дня до планируемой даты поездки по бесплатному многоканальному телефону: 8-800-777-04-26. Получателю услуги может быть оформлено не более шести заявок в месяц.
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