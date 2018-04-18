Ленобласть "отодвинет" мусорные полигоны от Петербурга на 50 километров

18.04.2018 16:43

Ленинградская область не будет размещать новые полигоны для хранения твердых бытовых отходов в 50-километровой зоне от Санкт-Петербурга. Также будет вдвое увеличена санитарно-защитная зона полигонов.

Такое решение принято губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Возле Санкт-Петербурга смогут размещаться только предприятия, обеспечивающие сортировку и прессование бытового мусора. А также производители вторичного сырья. Таким компаниям будут предложены участки от 2 до 4 гектаров в индустриальных парках и промышленных зонах. Они смогут воспользоваться и инвестиционными льготами.

Правительство Ленинградской области уже приступило к формированию реестра компаний, заинтересованных в приобретении вторичного сырья. Это, прежде всего, строительные фирмы, компании, занимающиеся ремонтом и строительством дорог.