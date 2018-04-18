Ленобласть "отодвинет" мусорные полигоны от Петербурга на 50 километров
Ленинградская область не будет размещать новые полигоны для хранения твердых бытовых отходов в 50-километровой зоне от Санкт-Петербурга. Также будет вдвое увеличена санитарно-защитная зона полигонов.
Такое решение принято губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.
Возле Санкт-Петербурга смогут размещаться только предприятия, обеспечивающие сортировку и прессование бытового мусора. А также производители вторичного сырья. Таким компаниям будут предложены участки от 2 до 4 гектаров в индустриальных парках и промышленных зонах. Они смогут воспользоваться и инвестиционными льготами.
Правительство Ленинградской области уже приступило к формированию реестра компаний, заинтересованных в приобретении вторичного сырья. Это, прежде всего, строительные фирмы, компании, занимающиеся ремонтом и строительством дорог.
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- Ленобласть принимает меры по трудоустройству молодых специалистов
- В 47 регионе движение большегрузов на лето ограничивается
- Раллийная LADA KALINA составит реальную конкуренцию на гоночных трассах
- Незаконная рубка деревьев в Ленобласти нанесла ущерб на 92 миллиона рублей
- Проект реализации стратегии развития Ленобласти вынесен на общественное обсуждение