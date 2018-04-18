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Алексей Орлов назначен главой областного комитета по молодежной политике

18.04.2018 16:33

Alexey OrlovГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначении на должность председателя регионального комитета по молодежной политике Алексея Орлова, ранее занимавшего должность первого заместителя председателя комитета.
Алексей Орлов исполнял обязанности главы комитета с ноября 2017 года. В качестве председателя приступил к работе сегодня, 18 апреля.
Алексей Геннадьевич Орлов родился в 1986 году в Выборге Ленинградской области. Окончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет (специальность «Экономика и управление на предприятии городского хозяйства») и Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (специальность «педагог по физической культуре»).
В 2011–2016 годах работал в органах муниципальной власти Выборгского района. С февраля 2016 года работает в администрации Ленинградской области.

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