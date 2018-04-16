Прямая линия губернатора пройдет 16 апреля

16.04.2018 10:00

16 апреля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в течение часа, с 16.00 до 17.00, будет лично принимать телефонные звонки от жителей региона.

Для ответов на вопросы также приглашены главы администраций муниципальных районов Ленинградской области, которые общаются с главой региона в режиме видеоконференции.

Номера телефонов для звонков:

006 – набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области. Звонок бесплатный.

+7(81361)3-15-01 – звонок платный. Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.