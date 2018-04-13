Выходные в Ленинградской области 

13.04.2018 10:25

14 и 15 апреля в городах Ленинградской области пройдет всероссийская акция «Тотальный диктант»; в Ломоносовском районе состоится VII открытый хореографический фестиваль-конкурс «Первые ласточки»; Выборг соберет спортсменов Северо-Западного федерального округа на первенство по спортивной борьбе.

13 – 14 апреля

Открытый весенний турнир робототехники.

Ленинградская область, город Кингисепп, ул. Восточная, д. 4, Центр информационных технологий.

14 апреля

10.00 – пасхальные народные гулянья.

Ярмарка промышленных и продовольственных товаров, детские аттракционы, интерактивная семейная программа «Веселится народ – Пасха у ворот!», мастер-классы, открытие VII пасхального фестиваля «Всему миру – весть благая», концерт творческих коллективов, народные игры и забавы, хороводы, песни, пляски.

Город Приозерск, Центральная площадь.

12.00 – гала-концерт регионального конкурса авторской песни «Гатчинская песенная весна».

Город Гатчина, пер. Революционный, д. 1, Центр творчества юных.

13.00 – 40-летие Пудостского Дома культуры.

Гатчинский район, поселок Пудость, ул. Половинкиной, д. 89.

14.00 – V конкурс-фестиваль детского вокального творчества «Волшебный микрофон».

Город Волхов, пр. Державина, д. 28, Дом культуры «Железнодорожник».

14.00 – всероссийская акция «Тотальный диктант» в Выборге.

Желающим проверить свою грамотность необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.

Площадки для написания диктанта:

1. Выборгский филиал РАНХиГС при Президенте РФ (Выборг, Ленинградский проспект, д. 11).

2. Центральная городская библиотека А. Аалто (Выборг, пр. Суворова, д. 4).

3. Выборгский филиал РГПУ им. А. И. Герцена (Выборг, ул. Парковая, д. 2).

4. МБОУ «СОШ № 14» (Выборг, ул. Гагарина, 36).

14.00 – всероссийская акция «Тотальный диктант» в Тихвине.

Город Тихвин, 4-й микрорайон, д. 39, социокультурный центр «Тэффи».

14.00 – всероссийская акция «Тотальный диктант» в Волосово.

город Волосово, пр. Вингиссара, д. 57.

14.00 – VII Открытый фестиваль казачьей культуры «Казачья станица».

Выборг, пр. Ленина, д. 20, Дом культуры.

14 – 15 апреля

VII открытый хореографический фестиваль-конкурс «Первые ласточки», посвященный Году туризма в Ленинградской области.

Ломоносовский район, деревня Горбунки д. 5/1, Дом культуры «Горбунки».

14 – 15 апреля

Чемпионат Всеволожского района по уличному баскетболу среди юношей 16 лет и старше.

Всеволожский район, поселок им. Морозова, ул. Чекалова, д. 3А.

15 апреля

10.00 – открытие первенства Северо-Западного федерального округа по спортивной борьбе.

Спортивные дисциплины:

– грэпплинг – юноши, девушки 16-17 лет;

– грэпплинг-ги – юноши и девушки 18-19 лет.

Запланировано участие более 150 спортсменов из Ленинградской, Архангельской, Мурманской, Псковской и Новгородской областей, а также Республики Карелия.

Выборг, ул. Круговая, д. 1, универсальный спортивный зал «Фаворит».

10.00 – чемпионат Ленинградской области по волейболу среди мужских команд.

Сыграют команды Соснового Бора, Тосненского, Ломоносовского и Выборгского районов.

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Космонавтов, д. 21, Детско-юношеская спортивная школа.

12.00 – муниципальное соревнование «Весенний легкоатлетический пробег».

Город Тихвин, ул. Боровая, д. 1.

12.30 – V пасхальный фестиваль «Красная горка на Красной улице».

Город Гатчина, пересечение улиц Красной и Соборной.

13.00 – концерт, посвященный Дню города Волосово, «Здравствуй, Город!»

Город Волосово, пр. Вингиссара, д. 57, досуговый центр «Родник».

14.00 – квест «Люби и знай свой город» к 45-летию города Сосновый Бор.

Знакомство с историей и достопримечательностями города.

Сосновый Бор, ул. Сибирская, д. 11, Сосновоборский парк культуры и отдыха.