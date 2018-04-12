МФЦ поможет собрать «Бессмертный полк»
Многофункциональные центры Ленинградской области помогут заявителям записать героев Великой Отечественной войны в электронную книгу памяти «Бессмертный полк».
Разместить информацию на сайте moypolk.ru сможет каждый гражданин. Для этого нужно обратиться в любой офис МФЦ Ленинградской области. С собой можно принести фотографии, письма и воспоминания о подвигах своих родных и близких, прошедших войну. Все материалы будут отсканированы и размещены вместе с историей героя на портале.
Услуга также доступна в удаленных рабочих местах МФЦ, расположенных практически во всех населенных пунктах области.
Напомним, многофункциональные центры страны подключились к поддержке патриотического движения в 2016 году. Благодаря этому, всего за два года электронная книга памяти увеличилась практически в три раза и насчитывает свыше 400 тысяч историй.
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