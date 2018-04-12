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В Ленобласти вполовину снижена стоимость билетов на некоторые междугородные автобусы

12.04.2018 10:28

Avtobus SalonНа ряде межрегиональных автобусных маршрутов в Ленинградской области вполовину снижена стоимость проездных билетов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Акция, действующая с 10 апреля по 6 мая, распространяется на пять маршрутов, курсирующих в Лугу и Кингисепп. Пассажиров повезут пятидесятиместные автобусы с кондиционером.
Кроме того, на маршрут № 885 между станциями метро «Девяткино» и «Парнас» вышли новые автобусы с увеличенным количеством мест. Интервал движения общественного транспорта составит 15 минут. Полная стоимость проезда – 40 рублей, а в границах Мурино – 22 рубля. На маршруте также действуют льготы для пенсионеров, школьников, а для лиц старше 75 лет — проезд бесплатный.

Межрегиональные маршруты, где на проезд действует 50% скидка:
№063 Санкт-Петербург — Луга — Псков;
№066 Санкт-Петербург — Луга — Порхов — Дно;
№067 Санкт-Петербург — Луга — Порхов — Бежаницы — Локня — Великие Луки;
№069 Санкт-Петербург — Луга — Плюсса — Струги Красные;
№068 Санкт-Петербург — Кингисепп — Сланцы — Гдов.

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