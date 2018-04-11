Местное самоуправление в Ленобласти ждёт административная реформа

11.04.2018 15:45

Начало второго этапа муниципальной реформы анонсировал сегодня на общем собрании ассоциации «Совет муниципальных образований» губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Административная реформа органов местного самоуправления будет направлена на выстраивание вертикали власти, при этом принципы шаговой доступности, разделения властей и демократии будут соблюдены.

По словам Александра Дрозденко, полномочия администраций поселений, в том числе по исполнению бюджета, будут переданы на районный уровень, как это происходило с объединением администраций городов и районов. Специалисты органов местного самоуправления поселений войдут в структуру районных администраций; будут созданы территориальные управления. На первом уровне продолжат деятельность советы депутатов и главы администраций.

Наряду с административной муниципальной реформой продолжится процесс укрупнения поселений - слияния дотационных с наиболее обеспеченными.

Глава региона также отметил, что реформа управления в 2019 году ждет и администрацию Ленинградской области. «Мы готовим необходимые документы для административной реформы правительства, которая предполагает сокращение чиновников на госслужбе, исключение дублирования функций, перевод служащих в госучреждения, которым перейдут административно- хозяйственные полномочия. Мы выстроим типовую структуру управления в администрациях области и районов, установим нормативы штатной численности сотрудников. Например, у главы администрации района будут заместители только по пяти основным направлениям. А численность сотрудников территориальных управлений поселений и советов депутатов будет зависеть от численности жителей этих территорий», — уточнил губернатор.