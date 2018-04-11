12 апреля Роспотребнадзор проведет горячую линию по повышению финансовой грамотности

11.04.2018 12:11

Неделя финансовой грамотности для детей и молодежи стартовала в России. В Управлении Роспотребнадзора по Ленобласти и выборгском территориальном отделе 12 апреля будут открыты горячие телефонные линии (812) 448-04-00 и (81378) 2-56-46. Сюда можно обратиться за консультациями по вопросам в сфере предоставления банковских услуг, потребительского кредитования и услуг страхования. При необходимости после устной консультации потребители смогут получить помощь в подготовке претензии или искового заявления на личном приеме у специалистов.

Региональное Управление Роспотребнадзора планирует также провести уроки финансовой грамотности в школах, образовательных центрах и средних специальных учебных заведениях.