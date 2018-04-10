В Ленобласти увеличены губернаторские стипендии

10.04.2018 17:17

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначении ежемесячных именных стипендий для одаренных детей-сирот и студентов-инвалидов, обучающихся в профессиональных и высших учебных заведениях. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. С 1 февраля по 31 августа именную стипендию губернатора будут получать 76 отличников и хорошистов.

Размер стипендий для некоторых категорий граждан в этом году увеличен. Так, с 1 февраля 2018 года стипендия для студентов-инвалидов составляет 5 тыс. рублей (ранее – 4 тыс. рублей). Стипендию в 8 тыс. рублей будут получать дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей.