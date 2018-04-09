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"Ладога безграничная" набирает участников

09.04.2018 17:14

Ladoga Forum register9 апреля открылась регистрация желающих участвовать в работе смены «Ладога безграничная» молодежного образовательного форума «Ладога». Чтобы подать заявку, необходимо зарегистрироваться в системе и заполнить анкету. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Смена «Ладога безграничная» будет проходить с 19 по 25 мая. Образовательная программа делится на два направления — «Добровольчество» и «Молодежные сообщества». Здесь ждут молодых людей от 18 до 30 лет со всех регионов России.

Уже определено место работы форума "Ладога" – лагерь «Голубое озеро» в пос. Цвелодубово Выборгского района Ленобласти.

Фото: ladogaforum

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