"Ладога безграничная" набирает участников

09.04.2018 17:14

9 апреля открылась регистрация желающих участвовать в работе смены «Ладога безграничная» молодежного образовательного форума «Ладога». Чтобы подать заявку, необходимо зарегистрироваться в системе и заполнить анкету. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Смена «Ладога безграничная» будет проходить с 19 по 25 мая. Образовательная программа делится на два направления — «Добровольчество» и «Молодежные сообщества». Здесь ждут молодых людей от 18 до 30 лет со всех регионов России.

Уже определено место работы форума "Ладога" – лагерь «Голубое озеро» в пос. Цвелодубово Выборгского района Ленобласти.

Фото: ladogaforum