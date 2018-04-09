Весенняя охота в Выборгском районе откроется 28 апреля
Весенняя охота в Ленинградской области начнется в последнюю неделю апреля.
Приказ «О сроках весенней охоты на территории Ленинградской области в 2018 году» устанавливает время проведения весеннего промысла на территории региона для южных районов — с 21 апреля по 30 апреля, для северных, к которым относится и Выборгский, — с 28 апреля по 7 мая 2018 года. Напомним, весной разрешена добыча только самцов глухарей и тетеревов, селезней уток, гусей, вальдшнепа.
Охотники обязаны иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов.
Подробная информация о правилах, запретах и разрешениях при проведении весенней охоты размещена на официальном сайте областного комитета по охране, контролю и регулированию объектов животного мира.
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