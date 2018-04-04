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Мост на подъезде к Высоцку будет отремонтирован

04.04.2018 11:19

Most VisotskЗаключены государственные контракты на ремонт нескольких мостовых переходов в Ленобласти. Один из них расположен в Выборгском районе - на подъезде к городу Высоцку. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Проектами предусмотрено восстановление несущей способности мостовых опор, обновление гидроизоляции и устройство нового асфальтобетонного покрытия.
Срок начала работ - весна 2018 года. Окончание планируется на октябрь 2019 года.
Мост в Выборгском районе - третий в списке объектов, подлежащих ремонту. К его реконструкции строители приступят после окончания работ на первых двух (мост через р. Оредеж и мост через реку Систу).

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