Мост на подъезде к Высоцку будет отремонтирован

04.04.2018 11:19

Заключены государственные контракты на ремонт нескольких мостовых переходов в Ленобласти. Один из них расположен в Выборгском районе - на подъезде к городу Высоцку. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Проектами предусмотрено восстановление несущей способности мостовых опор, обновление гидроизоляции и устройство нового асфальтобетонного покрытия.

Срок начала работ - весна 2018 года. Окончание планируется на октябрь 2019 года.

Мост в Выборгском районе - третий в списке объектов, подлежащих ремонту. К его реконструкции строители приступят после окончания работ на первых двух (мост через р. Оредеж и мост через реку Систу).