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Вскрытием льда на Финском заливе займутся военные

04.04.2018 10:29

Led PavodokЛенинградская военно-морская база приступила к вскрытию ледового покрова в бухтах Финского залива для предотвращения паводков в период обильного снеготаяния. По данным пресс-службы Западного военного округа, для рейдовых буксиров и ледокола "Буран" назначена работа в акваториях бухт Военная, Средняя, Купеческая и других.
Кроме того, для предотвращения паводков и защиты гидротехнических сооружений на территории Западного военного округа создано 26 эвакуационно-спасательных команд и 75 групп взрывных работ; задействовано свыше 1 300 военнослужащих.

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