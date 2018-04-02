Туристическая полиция будет охранять порядок на чемпионате мира по футболу

02.04.2018 17:32

Подразделения туристической полиции создадут в преддверии Чемпионата мира по футболу. Соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сообщает пресс-служба регионального главка. Специальные подразделения появятся до 5 мая в Петербурге, Казани и Сочи. В остальных городах, принимающих чемпионат мира по футболу, организуют отдельные группы из числа полицейских, знающих иностранные языки.

Правоохранители будут круглосуточно дежурить с 25 мая по 25 июля и оперативно реагировать на происшествия с участием зарубежных гостей.