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Туристическая полиция будет охранять порядок на чемпионате мира по футболу

02.04.2018 17:32

MVD LargeПодразделения туристической полиции создадут в преддверии Чемпионата мира по футболу. Соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сообщает пресс-служба регионального главка. Специальные подразделения появятся до 5 мая в Петербурге, Казани и Сочи. В остальных городах, принимающих чемпионат мира по футболу, организуют отдельные группы из числа полицейских, знающих иностранные языки.
Правоохранители будут круглосуточно дежурить с 25 мая по 25 июля и оперативно реагировать на происшествия с участием зарубежных гостей.

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