200 миллионов рублей получит 47 регион на развитие дорог
На развитие дорог Ленобласть получит из федерального бюджета 200 млн рублей. Об этом сообщается на сайте правительства России. Средства выделяются, в частности, на региональные дорожные программы и приведение магистралей в нормативное состояние. В Ленобласти среди основных значимых проектов развития дорожной инфраструктуры региона — строительство развязки в Западном Мурино и завершение возведения путепроводов в Выборге и Гатчине.
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