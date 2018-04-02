200 миллионов рублей получит 47 регион на развитие дорог

02.04.2018 17:28

На развитие дорог Ленобласть получит из федерального бюджета 200 млн рублей. Об этом сообщается на сайте правительства России. Средства выделяются, в частности, на региональные дорожные программы и приведение магистралей в нормативное состояние. В Ленобласти среди основных значимых проектов развития дорожной инфраструктуры региона — строительство развязки в Западном Мурино и завершение возведения путепроводов в Выборге и Гатчине.