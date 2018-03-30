В 47 регионе вторсырье можно обменять на саженцы
Вторсырье в Ленобласти обменяют на саженцы деревьев и кустарников. Такую акцию этой весной проводят активисты движения «Круг жизни». Принять в ней участие может любой желающий. Для этого необходимо собрать вторсырьё и до 25 апреля 2018 года направить заявку организаторам. Обменять макулатуру и пластик можно на саженцы туи, можжевельника, кедра, голубой ели и каштана.
Подробная информация размещена на официальном сайте организации «Круг жизни».
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