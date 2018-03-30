В 47 регионе вторсырье можно обменять на саженцы

30.03.2018 12:07

Вторсырье в Ленобласти обменяют на саженцы деревьев и кустарников. Такую акцию этой весной проводят активисты движения «Круг жизни». Принять в ней участие может любой желающий. Для этого необходимо собрать вторсырьё и до 25 апреля 2018 года направить заявку организаторам. Обменять макулатуру и пластик можно на саженцы туи, можжевельника, кедра, голубой ели и каштана.

Подробная информация размещена на официальном сайте организации «Круг жизни».