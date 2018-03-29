В Ленобласти началась тотальная проверка торгово-развлекательных центров

29.03.2018 10:35

Сотрудники прокуратуры и спасатели начали тотальную проверку торгово-развлекательных центров Ленобласти, сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС. Инспекторы осматривают пути эвакуации, исправность огнетушителей и других систем пожарной безопасности. В первую очередь проверки прошли в "Мега Парнас" и "Мега Дыбенко". Комиссия особенно тщательно обследовала игровые площадки для детей и кинозалы.

По словам помощника Всеволожского городского прокурора Дмитрия Кайнова, по итогам проверки будет составлено заключение, предполагающее административную или даже уголовную ответственность за нарушение противопожарного режима.