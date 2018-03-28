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Центр крови приглашает доноров

28.03.2018 17:35

Krov ProbirkiЦентр крови Ленинградской области приглашает добровольцев с 1-й, 2-й и 3-й группой крови стать донорами. Это позволит пополнить запасы центра, благодаря которым врачи спасают жизни своих пациентов — новорождённых и женщин после тяжелых родов, больных онкогематологическими заболеваниями, а также пострадавших в ДТП, получивших ожоги и травмы.
Граждане, не имеющие медицинских противопоказаний, могут стать донорами и сдать кровь по следующим адресам:
- г. Тосно, шоссе Барыбина, 29А. Прием доноров: пн-пт, 9:00-13:.00, контактный телефон: 8(81361) 2-43-35;
- Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 45-49 (Ленинградская областная клиническая больница). Прием доноров: вт, чт 9:00-13:00, пт 9:00-12:00, контактный телефон 8 (812) 511-09-18;
- г. Выборг, Приморское шоссе, 32. Прием доноров: пн-чт 8:00-11:00, контактный телефон 8 (81378) 2-51-25;
- г. Гатчина, ул. Рощинская, 15Б. Прием доноров: пн, ср 9:00-13:00, контактный телефон 8 (81371) 35-157;
- г. Тихвин, ул. Карла Маркса, 68. Прием доноров: пн, вт 8:00-12:00, контактный телефон 8 (81367) 7-73-02.

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