Александр Дрозденко придумал, как улучшить демографию в Ленобласти

22.03.2018 14:11

Правительство Ленинградской области будет выделять по пять тысяч в месяц тем, у кого появится первый ребёнок.

Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко во время выездного заседания правительства, которое в четверг, 22 марта, проходит в Луге. Об этом пишет 47ньюс. По его словам, в некоторых регионах сейчас идёт разговор о дополнительных выплатах тем семьям, у которых появляется первый ребёнок, - от 1,5 до 3 тысяч рублей ежемесячно в первые полтора года. "Три тысячи — это нормально, и мы можем на это пойти. Вместе с ЗАГСом надо подсчитать, сколько первенцев появляется у нас, и исходя из этого выяснить, сколько потребуется дополнительных затрат в год. Не такие большие расходы, чтобы на это не пойти. Но это стимул для семей, чтобы они сделали первый шаг. Многие ведь считают, что очень трудно содержать ребенка. Можем, в принципе, и по пять тысяч в месяц выдавать, учитывая наши возможности", - сказал глава региона. Также, по словам Дрозденко, поможет повышению уровня рождаемости открытие перинатального центра в Гатчине. Его обещали запустить к марту этого года, но губернатор обмолвился, что "по полной он заработает во второй половине года".