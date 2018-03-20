Главным архитектором Ленобласти назначен Михаил Киреев

20.03.2018 11:21

Губернатор Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначении бывшего начальника отдела архитектуры Приозерского района Михаила Киреева главным архитектором Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного правительства. "Он будет курировать работу градостроительного совета, заниматься конкурсами и всем корпусом вопросов, связанных с архитектурой», говорится в сообщении.

Михаил Киреев работает в Ленинградской области с 2006 года: трудился на разных должностях в администрации и муниципалитетах Всеволожского района, с 2010 года работал главным архитектором Приозерского района.