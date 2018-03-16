На островах Финского залива состоялось досрочное голосование

16.03.2018 11:05

15 марта досрочно проголосовали на выборах президента России избиратели, работающие на островах Гогланд, Большой Тютерс, Мощный, Сескар, Козлиный. Территория острова Козлиный включена в границы избирательного участка № 353 (Выборгский муниципальный район), остальные относятся к Кингисеппскому.

Для проведения голосования на острова вылетал вертолет. На досрочных выборах лично присутствовал председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский.