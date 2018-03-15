3 млн рублей может получить участник программы «Ленинградский гектар»

15.03.2018 15:35

3 миллиона рублей получат участники областной программы «Ленинградский гектар». Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. В текущем году распределят первые 50 участков. На территории вправе претендовать и фермеры, и предприниматели, чей бизнес связан с агропромышленным комплексом. Кто получит субсидии на развитие своих проектов, определят на конкурсной основе. Побороться за гранты могут жители как Ленинградской области, так и других регионов.