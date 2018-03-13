Областной бизнес-омбудсмен проконсультирует выборгских предпринимателей

13.03.2018 12:44

23 марта уполномоченный по правам предпринимателей Ленинградской области Елена Рулева проведёт приём в Выборге - в новом бизнес-офисе «Выборгский» (ул. Димитрова, 4). В этот день с 12 до 15 часов уполномоченному можно будет сообщить о нарушении прав предпринимателей со стороны надзорных органов, пожаловаться на действия органов исполнительной власти и организаций.

Запись на прием открыта и ведется по единому справочному телефону службы МФЦ Ленинградской области 8 (800) 500-00-47, а также по электронной почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Фото: ombudsmanbiz47.ru