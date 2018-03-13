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Областной бизнес-омбудсмен проконсультирует выборгских предпринимателей

13.03.2018 12:44

Elena Rulyova13031823 марта уполномоченный по правам предпринимателей Ленинградской области Елена Рулева проведёт приём в Выборге - в новом бизнес-офисе «Выборгский» (ул. Димитрова, 4). В этот день с 12 до 15 часов уполномоченному можно будет сообщить о нарушении прав предпринимателей со стороны надзорных органов, пожаловаться на действия органов исполнительной власти и организаций.
Запись на прием открыта и ведется по единому справочному телефону службы МФЦ Ленинградской области 8 (800) 500-00-47, а также по электронной почте Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Фото: ombudsmanbiz47.ru

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