В регионе стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью»

12.03.2018 11:13

В Ленобласти стартует первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Мероприятия в рамках акции направлены на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, оказании квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц. Номер телефона доверия: 8-996-773-51-09.