В регионе стартовала акция «Сообщи, где торгуют смертью»
В Ленобласти стартует первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Мероприятия в рамках акции направлены на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, оказании квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц. Номер телефона доверия: 8-996-773-51-09.
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