47 регион нуждается во врачах, учителях, станочниках и сварщиках

05.03.2018 09:46

Единый день профориентации прошел в Ленобласти 3 марта. В этот день в районные отделения службы занятости пришло более 5 тысяч молодых людей и девушек, чтобы получить информацию, необходимую для выбора профессии. С ними работали психологи, тренеры по личностному росту и развитию, сотрудники кадровых служб ведущих предприятий. Сегодня в областном банке вакансий порядка 20 тысяч незанятых рабочих мест. Наиболее необходимы сейчас в Ленинградской области врачи, учителя, квалифицированные токари, фрезеровщики, сварщики.