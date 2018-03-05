47 регион нуждается во врачах, учителях, станочниках и сварщиках
Единый день профориентации прошел в Ленобласти 3 марта. В этот день в районные отделения службы занятости пришло более 5 тысяч молодых людей и девушек, чтобы получить информацию, необходимую для выбора профессии. С ними работали психологи, тренеры по личностному росту и развитию, сотрудники кадровых служб ведущих предприятий. Сегодня в областном банке вакансий порядка 20 тысяч незанятых рабочих мест. Наиболее необходимы сейчас в Ленинградской области врачи, учителя, квалифицированные токари, фрезеровщики, сварщики.
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