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В МФЦ теперь можно получить права и паспорт

02.03.2018 16:50

MFC MoiDokumentiПодать документы на оформление, а также получить готовые водительские удостоверения и паспорта граждан РФ теперь можно во всех отделах МФЦ «Мои документы» Ленинградской области.
Как сообщает пресс-служба Государственного бюджетного учреждения
"Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг", по результатам предыдущего года жителями Ленинградской области посредством МФЦ было подано практически 4,5 тысячи пакетов документов на замену водительских удостоверений. Правом на оформление внутренних паспортов через МФЦ воспользовались свыше 40 тысяч заявителей, и только половина обратившихся смогли получить результат услуги также в МФЦ. Сегодня же каждый заявитель может не только подать документы в комфортных условиях, но и получить документ в любое удобное время в «едином окне» МФЦ.
Напомним, в регионе работают более 30 многофункциональных центров. Они открыты в каждом районе области. Адрес ближайшего МФЦ можно узнать на сайте mfc47.ru, а также по телефону горячей линии 8-800-500-00-47.

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