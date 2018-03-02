47 регион делится опытом с соседями
Опыт 47 региона по развитию местных инициатив представили на межрегиональном форуме в Доме областного правительства. Съезд собрал старост и представителей общественных советов из разных областей СЗФО. Как отметил вице-губернатор Ленобласти по внутренней политике Сергей Перминов, на программу местных инициатив и субсидирование предложений граждан по благоустройству территорий региональное правительство ежегодно выделяет около полумиллиарда рублей. За счет этого в поселениях ремонтируют дороги, освещают улицы, благоустраивают придомовые территории, устанавливают детские и спортивные площадки. В текущем году на реализацию более тысячи инициатив жителей Ленобласти будет направлено более 500 млн рублей.
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