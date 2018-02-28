В Ленобласти начнет работу выездная служба медицинской помощи
Выездная служба медицинской помощи на территории Ленобласти должна начать работу в марте. Соответствующее поручение губернатор Александр Дрозденко дал региональному комитету по здравоохранению в ходе встречи с представителями Общероссийского народного фронта. Выездные бригады медиков будут работать с маломобильными категориями граждан, пенсионерами и жителями отдалённых населённых пунктов. Ожидается, что это не только улучшит качество жизни пожилых пациентов и тех, кто лишен возможности самостоятельно себя обслуживать, но и разгрузит от вызовов скорую помощь.
В одну смену выездные медики смогут обслужить до 15 человек. Первые 12 бригад приступят к работе в Тихвинском, Всеволожском, Лужском и Волховском районах. В течение года их количество увеличится до 24.
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