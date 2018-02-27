"Выборгский крендель" примет участие в фестивале молодых избирателей

27.02.2018 12:47

28 февраля в Тосно пройдет X Фестиваль молодых избирателей Ленинградской области. Как сообщили нам в Леноблизбиркоме, фестиваль проводится в целях формирования и повышения правовой и политической культуры молодых и будущих избирателей, их гражданской активности, развития интереса молодежи к политической жизни страны.

В фестивале молодых избирателей Ленобласти примут участие:

- команда Бокситогорского муниципального района;

- «Мимикрята» (Волосовский район);

- «Выборгский крендель» (Выборгский район);

- «ССП» (Гатчинский район);

- сборная команда «Фосфорита» - «Рабочая молодежь» (Кингисеппский район);

- «Радуга» (Киришский район);

- «Комбинаторика» (Кировский район);

- Команда Лодейнопольского муниципального района;

- «АН-12» (Ломоносовский район);

- «Команда КВН «Имени Меня» (Лужский район);

- «Полный вперед» (Подпорожский район);

- «Мичуринцы» (Приозерский район);

- «ПрезидентШа» (Сланцевский район);

- «Columbia Тихвин» (Тихвинский район);

- «Наш выБор» (Сосновоборский городской округ).