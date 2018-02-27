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"Выборгский крендель" примет участие в фестивале молодых избирателей

27.02.2018 12:47

Lenoblizbirkom28 февраля в Тосно пройдет X Фестиваль молодых избирателей Ленинградской области. Как сообщили нам в Леноблизбиркоме, фестиваль проводится в целях формирования и повышения правовой и политической культуры молодых и будущих избирателей, их гражданской активности, развития интереса молодежи к политической жизни страны.

В фестивале молодых избирателей Ленобласти примут участие:
- команда Бокситогорского муниципального района;
- «Мимикрята» (Волосовский район);
- «Выборгский крендель» (Выборгский район);
- «ССП» (Гатчинский район);
- сборная команда «Фосфорита» - «Рабочая молодежь» (Кингисеппский район);
- «Радуга» (Киришский район);
- «Комбинаторика» (Кировский район);
- Команда Лодейнопольского муниципального района;
- «АН-12» (Ломоносовский район);
- «Команда КВН «Имени Меня» (Лужский район);
- «Полный вперед» (Подпорожский район);
- «Мичуринцы» (Приозерский район);
- «ПрезидентШа» (Сланцевский район);
- «Columbia Тихвин» (Тихвинский район);
- «Наш выБор» (Сосновоборский городской округ).

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