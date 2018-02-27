Экскурсоводов в Ленобласти будут обучать "мобильно"
Мобильный комплекс биржи труда Ленобласти открывает курсы для молодых экскурсоводов. Учебный комплекс «на колесах» позволит проводить обучение специалистов по запросам работодателей в разных районах региона. По окончании прохождения курсов экскурсоводы получат свидетельства с присвоением профессиональной квалификации.
Более старые статьи:
- На ремонт дорог в Выборгском районе добавят средств из регионального дорожного фонда
- 17 ребят из Выборгского района стали победителями II Регионального чемпионата WorldSkills Russia
- Во Всеволожском районе построят областную филармонию
- Изменения в законодательстве о долевом строительстве областные власти обсуждают с дольщиками
- Определены первые получатели грантов на развитие фермерских хозяйств
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- «Праздник мороженого» в Выборге пройдет в воскресенье
- Выпускников профессиональных училищ, получивших «красные» дипломы, чествовали в правительстве Ленобласти
- 20 августа реконструкторы соберутся в Приозерске
- В Выборгский район доставлены святыни из храма Николая Чудотворца в Италии
- «Экологических» инспекторов в Ленобласти облачат в спецодежду