Экскурсоводов в Ленобласти будут обучать "мобильно"

27.02.2018 11:32

Мобильный комплекс биржи труда Ленобласти открывает курсы для молодых экскурсоводов. Учебный комплекс «на колесах» позволит проводить обучение специалистов по запросам работодателей в разных районах региона. По окончании прохождения курсов экскурсоводы получат свидетельства с присвоением профессиональной квалификации.