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17 ребят из Выборгского района стали победителями II Регионального чемпионата WorldSkills Russia

22.02.2018 13:04

LO WorldSkills220218В Ленинградской области подведены итоги II Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Чемпионат проходил на четырех площадках на базе Кировского политехнического техникума, Кингисеппского колледжа технологии и сервиса, Тихвинского промышленно-технологического техникума и Мичуринского многопрофильного техникума.
За победу боролись 198 участников, их работу оценивали 303 эксперта. Впервые в чемпионате участвовали юниоры — школьники младше 16 лет. Они соревновались по семи компетенциям: мехатроника, системное администрирование, инженерный дизайн CAD (САПР), плотницкое дело, электромонтаж, дошкольное воспитание, преподавание в младших классах.
17 участников из Выборгского района заняли призовые места:
3-е место - Артём Кошелев (ЛГУ им. А.С. Пушкина Выборгский филиал) - компетенция «Информационные кабельные сети»;
2-е место - Захар Кызъюров и Семён Фёдоров (Выборгский политехнический колледж «Александровский») - компетенция «Мехатроника»;
3-е место - Максим Малоне (Выборгский политехнический колледж «Александровский») - компетенция «Облицовка плиткой»;
1-е место - Дмитрий Гарин (Выборгский политехнический колледж «Александровский») - компетенция «Сухое строительство и штукатурные работы»;
3-е место - Эмилия Васютина (ЛГУ им. Пушкина Выборгский филиал) - компетенция «Преподавание в младших классах»
2-е место - Александр Молчанов (Политехнический колледж г. Светогорска) - компетенция «Электромонтаж»;
2-е место - Анастасия Шаповалова (Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса) - компетенция «Флористика»;
1-е место - Валерия Левицкая (Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса) - компетенция «Флористика»;
3-е место - Алексей Андреев (Выборгский политехнический колледж «Александровский») - компетенция «Сварочные технологии»;
2-е место - Даниил Смирнов (Политехнический колледж г. Светогорска) - компетенция «Сварочные технологии»;
2-е место - Ирина Каща (ЛГУ им. Пушкина Выборгский филиал) - компетенция «Дошкольное воспитание»;
3-е место - Евгений Сорокин (Политехнический колледж г. Светогорска) - компетенция «Обработка листового металла»;
2-е место - Михаил Виноградов (Выборгский политехнический колледж «Александровский») - компетенция «Обработка листового металла».
Победители – юниоры:
1-е место - Ксения Гронская (ЛГУ им. Пушкина Выборгский филиал) - компетенция «Дошкольное воспитание»;
1-е место - Семён Кублицкий (ЛГУ им Пушкина Выборгский филиал) - компетенция «Инженерный дизайн»;
1-е место - Дарья Щитникова (ЛГУ им. Пушкина Выборгский филиал) - компетенция «Преподавание в младших классах».

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