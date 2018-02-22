Во Всеволожском районе построят областную филармонию
На выездном заседании правительства Ленинградской области во Всеволожске глава региона Александр Дрозденко поддержал предложение комитета по культуре построить во Всеволожском районе здание областной филармонии.
«Уровень жизни в области растет, и жители региона хотят посещать концерты мастеров высокого уровня. У Ленинградской области уже есть свой симфонический оркестр, коллектив народных музыкантов, множество замечательных творческих коллективов, и областная филармония может стать площадкой как для их выступлений, так и для приглашения российских и зарубежных артистов», — прокомментировал Александр Дрозденко.
По словам главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского, районные власти готовы выделить для строительства земельный участок неподалеку от усадьбы «Приютино».
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