Во Всеволожском районе построят областную филармонию

22.02.2018 12:10

На выездном заседании правительства Ленинградской области во Всеволожске глава региона Александр Дрозденко поддержал предложение комитета по культуре построить во Всеволожском районе здание областной филармонии.

«Уровень жизни в области растет, и жители региона хотят посещать концерты мастеров высокого уровня. У Ленинградской области уже есть свой симфонический оркестр, коллектив народных музыкантов, множество замечательных творческих коллективов, и областная филармония может стать площадкой как для их выступлений, так и для приглашения российских и зарубежных артистов», — прокомментировал Александр Дрозденко.

По словам главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского, районные власти готовы выделить для строительства земельный участок неподалеку от усадьбы «Приютино».

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