Шведские хлебцы будут печь во Всеволожском районе
Шведский концерн "Лантманнен" планирует расширять производство в Ленинградской области. Об этом его представители сообщили на встрече с председателем областного комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олегом Малащенко.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, шведский пищевой гигант намерен построить во Всеволожском районе новое производство с установкой двух линий по производству хрустящих хлебцев, кондитерских и хлебобулочных изделий.
Для справки: объем производства на действующем предприятии "Лантманнен" в Ленобласти – 18 тонн в сутки. Предприятие работает в три смены и выпускает 20 наименований продукции.
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