Шведские хлебцы будут печь во Всеволожском районе

20.02.2018 10:45

Шведский концерн "Лантманнен" планирует расширять производство в Ленинградской области. Об этом его представители сообщили на встрече с председателем областного комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олегом Малащенко.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, шведский пищевой гигант намерен построить во Всеволожском районе новое производство с установкой двух линий по производству хрустящих хлебцев, кондитерских и хлебобулочных изделий.

Для справки: объем производства на действующем предприятии "Лантманнен" в Ленобласти – 18 тонн в сутки. Предприятие работает в три смены и выпускает 20 наименований продукции.