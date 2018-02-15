В природоохранной прокуратуре работает горячая линия

15.02.2018 16:38

Горячая линия по вопросам соблюдения законодательства при добыче полезных ископаемых работает в Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуре. Сообщения от населения о фактах нарушения закона в указанной сфере принимаются по телефону (812) 275-30-72. Их можно оставлять в феврале и марте - ежедневно с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14). По всем поступившим обращениям будет проведена всесторонняя проверка, обещают сотрудники природоохранной прокуратуры.

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