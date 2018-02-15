15.02.2018 11:40

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заключил соглашение с компанией Siemens в рамках Российского инвестиционного форума. Согласно достигнутым договоренностям, Siemens продолжит развивать производство на заводе «Технологии газовых турбин» в промышленной зоне Ломоносовского района.

В 2018 году компания рассчитывает запустить в работу цех по производству, ремонту и восстановлению турбинных лопаток. Дополнительные мощности, полагают в Siemens, также приведут к загрузке завода заказами, по объемам вдвое превышающим сегодняшние.

«Siemens – один из стратегических партнеров Ленинградской области. Помимо производства газовых турбин компания реализовала в сотрудничестве с «РЖД» единственный в России и не имеющий мировых аналогов проект полностью автоматизированной сортировочной станции близ порта Усть-Луга», – прокомментировал глава региона Александр Дрозденко.