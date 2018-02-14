8 (81378) 2-63-47
8 (81378) 2-33-72

Утверждены размеры губернаторских премий для победителей чемпионата "Абилимпикс"

14.02.2018 11:06

Ambilympics MedalРазмер губернаторской премии для победителей регионального чемпионата «Абилимпикс» и подготовивших их наставников составит 80 тысяч рублей, а для победителей и экспертов национального чемпионата — по 100 тысяч рублей. Премии выплачиваются школьникам и студентам областных учебных заведений, занявшим 1, 2, и 3 места в региональном и национальном чемпионатах, и подготовившим их экспертам. Премия за второе место региональных соревнований составит 60 тысяч рублей, за третье — 40. Обладатели второго и третьего места в национальном чемпионате получат соответственно по 80 и 60 тысяч рублей. Размер премии эксперту соответствует размеру премии подготовленного им победителя и/или призера и суммируется исходя из количества подготовленных им чемпионов.
III региональный чемпионат «Абилимпикс» пройдет в Ленинградской области осенью 2018 года.
Напомним, «Абилимпикс» – это соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов различных категорий. Ленинградская область стала участником движения в 2015 году.

Более старые статьи:

Самые популярные статьи:

Случайные материалы:

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Лента новостей

Февраля 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Advertising

Loading...
Загрузка...
Google Analytics
Все права на материалы, находящиеся на сайте vyborg.tv, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При использовании текстовых материалов сайта в сети Интернет обязательна гиперссылка на vyborg.tv. При использовании текстовых материалов в других СМИ (радио, ТВ, печатные издания) должен быть указан источник информации — «Медиа Группа «Наш Город». Использование видео- и фотоматериалов без письменного согласия авторов запрещено.
© Медиа Группа «Наш Город». 2007-2018
Разработано:
ООО «Лаборатория Будущего»