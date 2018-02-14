Утверждены размеры губернаторских премий для победителей чемпионата "Абилимпикс"

14.02.2018 11:06

Размер губернаторской премии для победителей регионального чемпионата «Абилимпикс» и подготовивших их наставников составит 80 тысяч рублей, а для победителей и экспертов национального чемпионата — по 100 тысяч рублей. Премии выплачиваются школьникам и студентам областных учебных заведений, занявшим 1, 2, и 3 места в региональном и национальном чемпионатах, и подготовившим их экспертам. Премия за второе место региональных соревнований составит 60 тысяч рублей, за третье — 40. Обладатели второго и третьего места в национальном чемпионате получат соответственно по 80 и 60 тысяч рублей. Размер премии эксперту соответствует размеру премии подготовленного им победителя и/или призера и суммируется исходя из количества подготовленных им чемпионов.

III региональный чемпионат «Абилимпикс» пройдет в Ленинградской области осенью 2018 года.

Напомним, «Абилимпикс» – это соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов различных категорий. Ленинградская область стала участником движения в 2015 году.