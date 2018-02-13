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42 объекта социальной инфраструктуры адаптируют для инвалидов в 2018 году

13.02.2018 10:45

Trotuar PlitkaНа формирование доступной среды для инвалидов в Ленинградской области в 2018 году будет направлено 95,3 млн рублей из федерального, областного и муниципальных бюджетов. Для людей с инвалидностью запланировано, в частности, адаптировать 42 объекта социальной инфраструктуры и приобрести два низкопольных автобуса, оборудованных тактильными и звуковыми средствами информации.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, наиболее активно работа по созданию доступной среды для инвалидов идет в Гатчинском, Тихвинском, Кингисеппском и Всеволожском муниципальных районах, а также в Сосновоборском городском округе.

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