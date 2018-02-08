В Каменке пройдет ярмарка вакансий для офицерских жён

08.02.2018 15:56

10 февраля с 11 до 14 часов региональная биржа труда проводит ярмарку вакансий для жен военнослужащих. Она пройдет в Гарнизонном доме офицеров пос. Каменка Выборгского района.

Работодатели предложат около ста вакантных рабочих мест: врачи разных специализаций, медицинские сестры, повара, операторы связи и многие другие. Желающие смогут посетить психолога-профконсультанта или записаться на курсы по профессиональному обучению.