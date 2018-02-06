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Музей-панорама «Прорыв» — лучший по итогам всероссийского конкурса музеев военной истории

06.02.2018 10:16

Muzei Proriv BlokadiЛенинградский музей-панорама «Прорыв» признан лучшим инновационным проектом по итогам Всероссийского конкурса региональных музеев военной истории.
Новый музей открылся для посетителей 27 января 2018 года. В День 75-летия прорыва блокады Ленинграда его посетил Владимир Путин. Президент высоко оценил современное техническое оснащение и историческую точность экспозиции.
«Панорама «Прорыв» сохраняет память о героизме ленинградцев для будущих поколений, рассказывает правду о Ленинградской битве, позволяет нам вспоминать имена тех, кто ценой своей жизни приблизил победу в Великой Отечественной войне», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии открытия музея.

Уникальный музей был создан ленинградской молодежью, волонтерами, поисковиками во главе с Дмитрием Поштаренко. Строительство павильона для нового музея началось в сентябре 2015 года возле здания диорамы «Прорыв блокады Ленинграда». Все работы проводились за счет средств областного бюджета.

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