Музей-панорама «Прорыв» — лучший по итогам всероссийского конкурса музеев военной истории
Ленинградский музей-панорама «Прорыв» признан лучшим инновационным проектом по итогам Всероссийского конкурса региональных музеев военной истории.
Новый музей открылся для посетителей 27 января 2018 года. В День 75-летия прорыва блокады Ленинграда его посетил Владимир Путин. Президент высоко оценил современное техническое оснащение и историческую точность экспозиции.
«Панорама «Прорыв» сохраняет память о героизме ленинградцев для будущих поколений, рассказывает правду о Ленинградской битве, позволяет нам вспоминать имена тех, кто ценой своей жизни приблизил победу в Великой Отечественной войне», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на церемонии открытия музея.
Уникальный музей был создан ленинградской молодежью, волонтерами, поисковиками во главе с Дмитрием Поштаренко. Строительство павильона для нового музея началось в сентябре 2015 года возле здания диорамы «Прорыв блокады Ленинграда». Все работы проводились за счет средств областного бюджета.
Более старые статьи:
Самые популярные статьи:
Случайные материалы:
- Ленобласть планирует использовать опыт Московского миграционного центра
- В Выборге детская школа искусств отмечает юбилей
- Камень из Выборгского района станет основанием памятника в Старой Ладоге
- 15 июня, в воскресенье, православный мир отметит День Святой Троицы
- Выборгский тракторист стал бронзовым призером областного конкурса пахарей