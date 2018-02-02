С 12 февраля изменяется расписание электричек с Финляндского вокзала в сторону Ладоги

02.02.2018 17:40

С 12 по 28 февраля в отдельные дни будут временно отменены некоторые электрички на финляндском направлении ОЖД. Об этом сообщается на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании. Речь идет о поездах, следующих от Финляндского вокзала Петербурга в направлении Ладожского озера. Кроме того, у некоторых электричек поменяется расписание. Изменения связаны с запланированными ремонтными работами.