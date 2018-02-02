В феврале областной технадзор проверит, как эксплуатируются снегоходы

02.02.2018 11:26

7 февраля в Ленинградской области стартует профилактическая операция «Снегоход». Рейд, который продлится весь февраль, проводит управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю для предотвращения правонарушений при эксплуатации внедорожных автомототранспортных средств.

Снегоход является полноценным транспортным средством и требует регистрации. Сегодня в органах Гостехнадзора региона зарегистрировано около 5 тысяч снегоходов. По статистике, на технический осмотр владельцы представляют порядка одного процента снегоходов и эксплуатируют их в нарушение правил.

В ходе рейда особое внимание будет уделяться соблюдению правил регистрации и проведения техосмотра машин. Инспекторы проверят наличие у владельцев допуска к управлению внедорожными транспортными средствами, которым является удостоверение тракториста-машиниста с открытой категорией «АI», а также порядок эксплуатации и соблюдение требований охраны окружающей среды.

Операция пройдет в акватории Онежского и Ладожского озера, Финского залива, где собирается основная масса рыбаков и используются снегоходы, а также в лесных массивах вблизи населенных пунктов.