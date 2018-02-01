В 47 регионе запущен проект «Доброволец МЧС Ленинградской области»

01.02.2018 11:50

В рамках Года добровольца и волонтёра России, объявленного президентом страны, областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям запускает проект «Доброволец МЧС Ленинградской области». Всем имеющим возможность и желание помогать другим людям предлагается заполнить анкету, размещённую на сайте управления. Информация будет храниться в базе данных. В случае необходимости с вами свяжется сотрудник МЧС, и тогда, под руководством профессионалов, вы сможете оказать посильную помощь людям, нуждающимся в ней.