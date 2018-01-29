Родители выпускников будут сдавать ЕГЭ по русскому языку

29.01.2018 17:19

Принять участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» смогут и жители Ленинградской области. Об этом в ходе выездного заседания регионального правительства сообщил председатель комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов. Мамам и папам выпускников предложат проверить свои знания по русскому языку. На выполнение заданий будет отведён час. Акция состоится 20 февраля. Совсем скоро станет известно, на базе каких школ родители смогут сдавать ЕГЭ.