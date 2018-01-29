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ВИДЕО: в Выборге откроют фронт-офис Центра инноваций

29.01.2018 10:35

BIZNES NERUSHAJ 26.01.18В Ленинградской области откроют центр инноваций социальной сферы.
Об этом в ходе выездного заседания правительства Ленобласти сообщила председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай. Работа центра будет направлена на оказание адресной помощи людям, занимающимся социальным предпринимательством. Фронт-офис центра инноваций в мае планируется открыть в Выборге...

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