ВИДЕО: в Выборге откроют фронт-офис Центра инноваций
В Ленинградской области откроют центр инноваций социальной сферы.
Об этом в ходе выездного заседания правительства Ленобласти сообщила председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай. Работа центра будет направлена на оказание адресной помощи людям, занимающимся социальным предпринимательством. Фронт-офис центра инноваций в мае планируется открыть в Выборге...
Более старые статьи:
- 27 января в Марьино откроется интерактивный музей-панорама "Прорыв"
- Муниципальные образования 47 региона получат паспорта трудовых ресурсов
- Актуальная информация для получателей социальной поддержки
- Чемпионат JuniorSkills откроется в четверг в Ленинградской области
- День рождения Ленобласти будет отмечаться в 725-летнем Выборге