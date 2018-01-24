Актуальная информация для получателей социальной поддержки

24.01.2018 17:52

В связи со вступлением в силу Социального кодекса Ленинградской области областной комитет по социальной защите населения информирует о порядке получения мер соцподдержки с учетом критерия нуждаемости.

Если вы являетесь федеральным льготником (ветеран, участник Великой Отечественной войны, инвалид Великой Отечественной войны, гражданин, подвергшийся радиационному воздействию, почетный донор и так далее) либо ветеран труда, труженик тыла или жертва политических репрессий, Социальный кодекс сохранит ваше право на установленные меры социальной поддержки независимо от уровня доходов.

Если вы инвалид общего заболевания, Социальный кодекс сохраняет ваше право на получение предусмотренных законодательством мер социальной поддержки независимо от доходов, которые вы получаете. Кроме того, предусмотренные Социальным кодексом дополнительные меры социальной поддержки инвалидов общего заболевания (такие, как получение дополнительного технического средства реабилитации (ДТСР) либо компенсация части расходов при самостоятельном приобретении ДТСР) также будут предоставляться вне зависимости от получаемых доходов.

Инвалидам-колясочникам первой группы, детям-инвалидам по зрению, а также лицам, сопровождающим указанных инвалидов, Социальным кодексом установлено право бесплатного проезда - также независимо от получаемых доходов.

Если вы пенсионер, не получающий льгот по иным основаниям, Социальный кодекс сохраняет ваше право на льготный проезд на автомобильном и пригородном железнодорожном транспорте по территории Ленобласти, получение единовременной социальной выплаты на частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений, получение ежемесячной денежной компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт (для собственников жилых помещений после достижения ими возраста 70 лет) независимо от ваших доходов.

Если вы уже получаете ежемесячную денежную выплату как лицо, отнесенное к категории «Дети войны» или «Ветеран труда Ленинградской области» и ваша пенсия не превышает 20 790 рублей в месяц (установленный критерий нуждаемости), в соответствии с Социальным кодексом вы продолжите получать ежемесячную денежную выплату в течение последующих 12 месяцев. В целях подтверждения права получателей на эту выплаты комитетом по социальной защите населения Ленинградской области до 1 апреля 2018 года будет проведена работа по проверке доходов получателей на основании данных управления Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Получателям, чей доход будет выше указанного критерия, либо тем, кто в настоящее время продолжает трудовую деятельность, будет направлено персональное уведомление о приостановлении выплаты с 1 апреля 2018 года с предложением обратиться в орган социальной защиты населения с целью уточнения получаемого дохода и продолжения выплаты. Если в период с 1 апреля по 30 июня 2018 года вы подтвердите, что ваш среднемесячный доход, рассчитанный за предшествующие 6 месяцев ниже критерия нуждаемости (20 790 рублей в месяц), выплата вам будет возобновлена с 1 апреля 2018 года. В случае подтверждения вашего дохода по истечении указанного периода (то есть после 30 июня 2018 года), выплата будет назначаться с месяца обращения.

Право на льготный проезд на автомобильном и пригородном железнодорожном транспорте по территории Ленинградской области лицам, отнесенным к категории «Дети войны» или «Ветеран труда Ленинградской области», предоставляется независимо от получаемых ими доходов.

Для семей с детьми

Если в вашей семье подрастают дети в возрасте до 16 лет (учащиеся в общеобразовательной организации – до 18 лет) и среднедушевой доход на каждого члена вашей семьи, исчисленный за последние 6 месяцев, не превышает 11 880 рублей, вы имеете право на ежемесячное пособие на ребенка и ежемесячную компенсацию на питание (до достижения ребенком возраста 3 лет). Если вы уже являетесь получателем этих выплат, то они будут продолжены до истечения назначенного 12-месячного периода.

До истечения этого периода будет также продолжена выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям, одновременно являющимся получателями ежемесячного пособия на ребенка и ежемесячной компенсации на питание (до достижения ребенком возраста 3 лет). После прохождения 12-месячного периода предоставления этих выплат их получателям надо обратиться за подтверждением права на их получение в орган социальной защиты по месту жительства через МФЦ либо портал. При обращении рекомендуем представлять документы сразу на весь круг мер социальной поддержки, предусмотренный Социальным кодексом.

В 2018 году многодетная семья сохранит свое право на получение ежемесячной денежной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, если ее среднедушевой доход не превышает 20 790 рублей в месяц на каждого члена семьи (установленный критерий нуждаемости).

С более подробной информацией о мерах социальной поддержки, размерах выплат и порядке обращения за ними можно ознакомиться на официальном сайте комитета по социальной защите населения Ленинградской области. В муниципальных образованиях региона также пройдут разъяснительные встречи.

Новые размеры социальных выплат и ЕДК:

— размеры мер социальной поддержки (социальных выплат), установленные с 1 января 2018 года;

— размеры ежемесячной денежной компенсации на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и коммунальных услуг на 2018 год.