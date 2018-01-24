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День рождения Ленобласти будет отмечаться в 725-летнем Выборге

24.01.2018 17:14

Drozdenko Vyborg240118В 2018-м году Выборг станет местом проведения основных мероприятий празднования 91-й годовщины с момента образования Ленинградской области. В ходе выездного заседания областного правительства, которое состоялось сегодня в Выборге, губернатор Александр Дрозденко отметил, что одним из аргументов в пользу данного решения стал предстоящий 725-летний юбилей города.
По словам главы региона, благодаря поддержке Президента России Выборг вошел в число исторических поселений и городов-музеев и гарантированно будет получать средства на реконструкцию своих памятников в ближайшие десятилетия. Это большая победа, и наша задача с учетом мнения общественности вести работы по воссозданию исторического облика города».
«Сегодня город находится в «строительных лесах», что создает определенные неудобства для туристов, но я уверен, что по мере завершения реставрации Выборг на 100 процентов станет соответствовать своему статусу города-музея», — сказал Александр Дрозденко.

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