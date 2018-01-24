Продлить единый социальный проездной стало проще

24.01.2018 17:10

Жителям Ленинградской области облегчили продление единого социального проездного билета в общественном транспорте.

Новый программный комплекс «Автоматизированная система оплаты проезда», разработанный по заказу областного управления по транспорту, позволяет продлить месячный ресурс действия ЕСПБ одновременно как для областных маршрутов, так и для проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга, включая метрополитен.

Теперь проездной билет можно продлить по месту проживания в 120 точках, включая отделения «Почты России» и автобусных перевозчиков, с двадцатого по пятое число каждого месяца. Раньше это было можно сделать только по месту регистрации.