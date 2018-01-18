Сегодня исполнилось 75 лет со дня прорыва блокады Ленинграда

18.01.2018 12:29

75 лет 18 января назад силами Ленинградского и Волховского фронтов блокада Ленинграда была прорвана. По изначальному плану Гитлера, город должны были стереть с лица земли. Потерпев неудачу в попытках прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца, немцы решили взять город измором. По всем расчетам немецкого командования, население Ленинграда должно было умереть от голода и холода. Блокада Ленинграда длилась 900 дней. Свидетели тех страшных событий проживают сегодня и в Выборгском районе. На следующей неделе пережившие блокаду ленинградцы и их потомки отметят ещё одну важную памятную дату. 27 января 1944 года - день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.