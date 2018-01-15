15.01.2018 13:36

Более 300 ярмарок вакансий для жителей региона проведет биржа труда Ленинградской области в 2018 году. Такие мероприятия дают возможность пообщаться сразу с несколькими работодателями и рассмотреть предложения по трудоустройству. Кроме того, будут организованы специализированные ярмарки, которые помогают найти работу определенным категориям граждан.

Между тем, уровень безработицы на начало 2018-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился. Сегодня в банке вакансий региональной службы занятости населения более 18 тысяч рабочих мест. 878 предлагают работодатели в Выборгском районе. Больше всего потребность в кадрах испытывают сфера строительства и обрабатывающие производства. В пятерке наиболее востребованных профессий - швея, военнослужащий, водитель, оператор и врач.